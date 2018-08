Neymar eleito melhor jogador em França

14 Maio 2018 às 00:04 Facebook

O avançado brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, foi, no domingo, distinguido como melhor jogador da liga francesa de futebol na época 2017/18, enquanto o técnico dos parisienses, o espanhol Unai Emery, foi eleito melhor treinador.

Apesar de não jogar desde fevereiro, devido a uma lesão, Neymar suplantou o uruguaio Edison Cavani e Kylian Mbappé, seus colegas de equipa, e Florian Thauvin, do Marselha, na votação para o galardão atribuído pelo sindicato dos futebolistas francês (UNFP).

"Agradeço a todos os meus colegas. Sem eles, não teria recebido este troféu", disse Neymar, de 26 anos, que em 20 jogos na 'Ligue 1', marcou 19 golos e fez 13 assistências, contribuindo de forma significativa para o título do PSG na época de estreia em França.

No verão passado, Neymar foi o protagonista da transferência mais cara da história, ao trocar F. C. Barcelona pelo clube francês por um valor de 222 milhões de euros.

Kylian Mbappé, de 19 anos e também ao serviço do PSG, recebeu pelo segundo ano consecutivo o prémio de melhor jovem do campeonato francês.

Unay Emery, treinador basco de 46 anos, que já anunciou a sua saída após duas temporadas ao serviço do PSG, ganhou esta temporada os quatro torneios domésticos: Liga, Taça de França, Taça da Liga e Supertaça.

Para o prémio de melhor treinador estava também nomeado o técnico português do Mónaco, Leonardo Jardim, bem como os treinadores do Marselha, Rudi Garcia, e do Dijon, Olivier Dall'Oglio.

Steve Mandanda, do Marselha, foi eleito melhor guarda-redes, uma categoria na qual estava também nomeado o internacional português Anthony Lopes.