Neymar falha estreia do PSG na Liga e saída estará para breve

O PSG disputa este sábado o Nimes para a primeira jornada da Liga francesa e a convocatória não conta com um nome de peso: Neymar.

Leonardo, diretor desportivo do bicampeão francês, confirmou a ausência de Neymar e, num dia em que a imprensa espanhola avança que o Real Madrid já fez uma proposta pelo futebolista, o dirigente revelou a existência de "conversações mais avançadas do que antes" sobre uma possível saída do brasileiro.

"O Neymar está a recuperar de uma lesão. Esta semana já treinou com a equipa. Mas ainda não está pronto para amanhã [domingo]. As conversas estão mais avançadas do que antes, mas não há acordo ainda. Logo veremos o que acontece. Todos necessitamos que o futuro se defina", disse o dirigente.

Neymar, de 27 anos, trocou o Barcelona pelo PSG em 2017/18. Uma transferência que custou 220 milhões ao clube francês, tornando-o o jogador mais caro da história. Durante a pré-época, o brasileiro esteve envolvido em polémica ao apresentar-se uma semana mais tarde ao trabalho, sem autorização do clube.