Neymar fez primeiro treino condicionado em Paris

O futebolista brasileiro Neymar, lesionado desde o final de fevereiro, voltou este sábado ao centro de treinos do Paris Saint-Germain (PSG), onde realizou alguns exercícios sem bola, segundo mostram imagens divulgadas pelo clube.

Neymar, que no verão passado custou 222 milhões de euros aos gauleses, realizou exercícios no ginásio e esteve no relvado acompanhado por um elemento da equipa técnica.

O internacional brasileiro sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé direito, em 25 de fevereiro, num jogo do campeonato francês, com o Marselha, e foi operado em 03 de março no Brasil, tendo sido estimado um tempo de paragem entre dois e três meses.

Neymar, que foi operado por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, aceitou realizar a fase final da recuperação em Paris, onde chegou na sexta-feira, não sendo ainda certo quando regressará à competição.

O grande objetivo do jogador é estar apto para jogar o Mundial2018, que vai ser disputado entre 14 de junho e 15 de julho.