Neymar foi a Turim e treinador do PSG reage: "Não sou pai dele"

JN Hoje às 18:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A viagem de Neymar a Turim, esta quinta-feira, para a festa de aniversário do compatriota Douglas Costa, da Juventus, foi um dos assuntos abordados na conferência de imprensa de Thomas Tuchel, treinador do PSG. No entanto, o técnico foi seco na resposta quando questionado sobre o facto.

"Sou o treinador do PSG. Não sou pai, nem detetive. Ele esteve no treino esta quinta-feira e também hoje [sexta-feira]. Apenas posso dizer isso", afirmou o treinador alemão durante a antevisão da final da Taça de França, que vai opor o PSG ao Rennes, este sábado.

Refira-se que Neymar regressou à equipa no jogo frente ao Mónaco, no último fim de semana, após ter estado afastado da competição durante três meses devido a lesão.

Entretanto, o internacional brasileiro ficou a saber, esta sexta-feira, que vai falhar os primeiros três jogos da Liga dos Campeões na próxima temporada. A UEFA puniu-o por entender que o atacante insultou a equipa de arbitragem no jogo entre o PSG e o Manchester United, referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que terminou com o apuramento dos ingleses para a eliminatória seguinte.

Apesar de nessa altura estar lesionado e de não poder dar o contributo à equipa dentro de campo, Neymar comentou a atuação dos árbitros nas redes sociais. "É uma vergonha, colocam quatro tipos que não entendem nada de futebol a analisar uma jogada", escreveu na altura.