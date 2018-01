JN Hoje às 19:15, atualizado às 19:24 Facebook

Durante a partida com o Dijon, que o Paris Saint-Germain venceu (8-0), os adeptos parisienses assobiaram o avançado brasileiro Neymar, que não deixou o colega de equipa Cavani marcar uma grande penalidade.

Neymar esteve em destaque na goleada (8-0) frente ao Dijon, desta quarta-feira, e não foi só devido aos quatro golos e às duas assistências. Numa altura em que o brasileiro já contava com um hat-trick, o árbitro assinalou uma grande penalidade sobre o PSG, por falta sobre Cavani, que também já tinha feito o gosto ao pé.

Na conversão do castigo máximo, Neymar pegou na bola e não deixou que fosse o uruguaio a marcar a grande penalidade, o que levou ao descontentamento dos adeptos. O motivo era simples: caso fosse Cavani a marcar, aquele que seria o último golo da noite, o avançado ultrapassaria Ibrahimovic e tornar-se-ia o melhor marcador da história do PSG.

No final do encontro, Neymar recusou festejar o triunfo com a equipa e dirigiu-se para o balneário com cara de poucos amigos.