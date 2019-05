Neymar marca de penálti e evita derrota do PSG

Hoje às 19:12 Facebook

O final de época continua a ser um verdadeiro calvário para o Paris Saint-Germain (PSG), que este sábado empatou em casa com o Nice 1-1, com os parisienses a só marcarem de grande penalidade, por Neymar.

O penálti convertido pelo brasileiro, a meia hora do fim, evitou uma imagem pior para o virtual campeão francês, que "desperdiçou" a possibilidade de regressar às vitórias com outra grande penalidade falhada nos descontos finais, por Edinson Cavani.

A equipa orientada por Thomas Tuchel está absolutamente irreconhecível e não é a ausência de Kylian Mbappe, suspenso, que pode justificar nova perda de pontos. Nos últimos seis jogos para o campeonato, só ganharam ao Mónaco e a Taça de França também escapou, para o Rennes.

No Parque dos Príncipes, o Nice adiantou-se no arranque da segunda parte, através de Igniatius Ganago, após centro largo de Dante.

Quando o relógio de jogo marcava 60 minutos, Patrick Burner derrubou Ángel Di María dentro da área e Neymar converteu, com segurança.

O PSG teve o triunfo à sua mercê, quando surgiu, mesmo no final, novo penálti - Dante travou Neymar. Com o brasileiro do PSG a ser assistido pelos serviços médicos, foi Cavani a rematar, mas a permitir a defesa a Walter Benitez.

A uma partida para o fecho do campeonato, o PSG chega aos 85 pontos. Só perdeu quatro jogos, mas três dos quais nas últimas cinco jornadas.