Neymar não vai receber do Barcelona os prémios que reclama

A FIFA não vai dar resposta ao pedido do futebolista Neymar, que exige ao F. C. Barcelona, clube em que jogou antes de integrar o PSG, o pagamento de prémios em falta.

"A mesma questão está em diferentes instâncias jurídicas (...). A FIFA não vai prosseguir as investigações neste caso. O assunto foi encerrado formalmente", indicou um porta-voz da FIFA, em declarações à AFP.

Em agosto de 2017, o internacional brasileiro apresentou um pedido ao gabinete de resolução de disputas da FIFA, solicitando o pagamento de bónus "antecipados" que lhe foram prometidos quando prolongou o seu contrato com o F. C. Barcelona, em 2016, e que não terão sido pagos.

No início do mês o clube espanhol congelou o pagamento de um prémio de 26 milhões de euros enquanto aguardava a resposta relativa à saída do jogador para o Paris Saint-Germain.

O avançado transferiu-se para o clube parisiense em 2017, com os franceses a pagarem a sua cláusula de rescisão, de 222 milhões de euros, com Neymar a protagonizar a transferência mais cara da história do futebol.

Após a saída do jogador, o F. C. Barcelona revelou ter apresentado uma queixa a um tribunal espanhol, exigindo ao jogador uma indemnização de 8,5 milhões de euros por este não ter cumprido o contrato assinado com o clube até 2021.