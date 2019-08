Neymar perto da saída e Atlético não desiste de James Rodríguez

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:14 Facebook

O Tondela apresentou mais um reforço e Falcao está de saída do Mónaco. Em Espanha, o Real Madrid continua a tentar contratar Neymar e o Atlético de Madrid não desiste de James Rodríguez.

Tondela: O brasileiro Denilson Junior vai jogar no clube beirão por empréstimo do Atlético Mineiro. O avançado de 24 anos junta-se a Pedro Augusto, Rubilio Castillo, Pepelu, Jonathan Toro, Richard Rodrigues, Filipe Ferreira, Philipe Sampaio, Manu Sánchez, Bruno Wilson, João Vigário e Yohan Tavares no lote de reforços do Tondela.

PSG: Neymar poderá estar de saída do bicampeão francês. O PSG disputa este domingo o Nimes para a primeira jornada da Liga francesa e a convocatória não conta com o nome do brasileiro. Leonardo, diretor desportivo do bicampeão francês, confirmou a ausência de Neymar e, num dia em que a imprensa espanhola avança que o Real Madrid já fez uma proposta pelo futebolista, o dirigente revelou a existência de "conversações mais avançadas do que antes" sobre uma possível saída do brasileiro. Em Espanha, a imprensa garante que o presidente dos merengues já fez chegar a Neymar uma oferta salarial no valor de 40 milhões de euros limpos.

Atlético de Madrid: Segundo a "Marca", os colchoneros não desistem de contratar James Rodríguez. O Nápoles também está na corrida mas, ao contrário do clube espanhol, não está disposto a pagar os 50 milhões de euros pelo passe do colombiano.

Milan: Em Itália garante-se que os Rossoneri continuam com a intenção de vender André Silva. O avançado português foi associado ao Nápoles e ao Mónaco de Leonardo Jardim.

Mónaco: Falcao parece estar mesmo de saída dos monegascos. O avançado colombiano de 33 anos, que passou pelo F. C. Porto, foi fotografado com Albayrak, vice-presidente do Galatasaray e, segundo a imprensa espanhola, o clube turco apresentou um contrato de três temporadas e um salário de cinco milhões de euros anuais a Falcao.