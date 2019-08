Neymar perto de regressar ao Barcelona e Diogo Queirós no Mouscron

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:44 Facebook

Diogo Queirós foi oficializado no Mouscron, da liga belga, e João Mário ruma ao Lokomotiv. Em Espanha, dá-se conta do interesse do Valência em Marega e Neymar está perto de regressar ao Barcelona.

F. C. Porto: Os azuis e brancos oficializaram a saída de Diogo Queirós. O jovem central foi cedido até ao final da época ao Mouscron, da liga belga, e o empréstimo não inclui opção de compra. Diogo Queirós​​​​​​ fez duas temporadas na equipa B do F. C. Porto e estava a trabalhar com Sérgio Conceição na equipa principal.

Em Espanha, com a transferência de Rodrigo para o Atlético de Madrid mais próxima, o "Super Deporte" dá conta do interesse do Valência em contratar Marega para o lugar do avançado espanhol.

Benfica: Os encarnados pretendem contratar o central Morato, de 18 anos, ao São Paulo e, em declarações à Rádio Renascença, o pai do jogador afirmou que a mudança é bem vista pela atleta. "É lógico que ele gostaria de ir para o Benfica, é um grande clube. Caso fechem o acordo, ele aceitaria de bom grado. Mas não depende só dele. Na verdade, depende 100% do São Paulo. Basta o São Paulo bater o martelo. Pela vontade do meu filho, ia já para o Benfica. O São Paulo é o detentor do passe", disse Tiago Almeida.

Sporting: Ainda sem somar qualquer minuto na equipa principal dos leões, Jovane está na rota do Saint-Étienne. A contratação do extremo de 21 anos só poderia ser concretizada por empréstimo, dada as dificuldades económicas do clube francês.

Lokomotiv: O português João Mário foi oficializado no clube russo. O português vai representar o Lokomotiv de Moscovo até final da temporada, por empréstimo do Inter de Milão. "Estou muito feliz por chegar ao Lokomotiv. Sei que este é um grande clube, que tem jogadores famosos e experientes", disse o médio de 25 anos.

Barcelona: A reunião entre os catalães e o PSG desta terça-feira terminou sem acordo por Neymar, mas o dirigente do clube espanhol garantiu que ainda há esperança pelo regresso do brasileiro a Barcelona. "Ainda não há acordo, estamos a negociar, mas estamos próximos", disse o diretor do Barça, Javier Bordas.