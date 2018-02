Hoje às 14:26 Facebook

O treinador do Paris Saint-Germain, o espanhol Unai Emery, disse esta terça-feira que o brasileiro Neymar pode vir a jogar contra o Real Madrid, nos oitavos da Liga dos Campeões de futebol, mesmo reconhecendo que "não será fácil".

Em conferência de imprensa antes do jogo com o Marselha, para a Taça de França, na terça-feira, o técnico explicou que "há uma pequena hipótese de estar no jogo" da segunda mão dos oitavos de final, marcado para 6 de março.

"Não será fácil, se jogar ficaremos contentes, e, se não, temos outros jogadores com capacidade para o fazer", indicou o treinador, que desmentiu as notícias que davam como inevitável uma operação à lesão do avançado internacional brasileiro, que sofreu uma fratura do metatarso no pé direito.

O jogador mais caro da história do futebol, de 26 anos, lesionou-se perto do fim do jogo com o Marselha, no domingo, numa vitória para o campeonato por 3-0, e saiu do relvado de maca e assistido por muletas.

O PSG recebe os merengues, bicampeões europeus em título, depois de terem sofrido uma derrota por 3-1 no jogo da primeira mão, no Santiago Bernabéu, com dois golos do português Cristiano Ronaldo.