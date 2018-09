Neymar regressa com arte na vitória do Brasil sobre a Croácia

03 Junho 2018 às 18:56 Facebook

Neymar precisou este domingo de apenas 24 minutos para mostrar arte pelo Brasil após marcar o primeiro golo no triunfo (2-0) sobre a Croácia, num jogo disputado em Liverpool, Inglaterra.

Depois de paragem de cerca de três meses, devido a lesão, persistia a dúvida quanto à aptidão do jogador do Paris Saint-Germain, mas o atleta de 26 anos, que apenas jogou no segundo tempo, tirou as dúvidas aos 69 minutos, em lance no qual fintou dois adversários e fuzilou para o 1-0.

Em cima do apito final, aos 90+3, Roberto Firmino, desmarcado pelo ex-portista Casemiro nas costas da defesa, recebeu no peito, deixou cair e fez um chapéu a Subasic, fazendo o definitivo 2-0 frente a um opositor que também mostrou boa qualidade.

Mais do que o resultado, destaque para a certeza de que Neymar estará em condições de reforçar a candidatura do "escrete" a inédito sexto título mundial.

Em janeiro, Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito e uma fissura no quinto metatarso do pé direito: a recuperação, no Brasil, não foi pacífica e esteve em causa a presença na Rússia.

No Mundial, o Brasil integra o grupo E com Sérvia, Suíça e Costa Rica, enquanto a Croácia compete na poule D com Argentina, Islândia e Nigéria.