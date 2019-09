Neymar responde às críticas com um golaço e dá vitória ao PSG

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:27 Facebook

Recuperado de lesão, Neymar regressou este sábado aos relvados e o reencontro com os adeptos foi tudo menos de festa. Os "Ultra Paris" deixaram mensagens hostis ao brasileiro, que respondeu com um golo.

O mercado de transferências já acabou, Neymar ficou no PSG mas os adeptos não esqueceram as polémicas do brasileiro e o desejo de regressar ao Barcelona.

Durante o jogo com o Estrasburgo, a claque do PSG exibiu faixas com críticas ao jogador e assobiou-o cada vez que tocava na bola. Mas, já nos descontos, Neymar respondeu com um grande golo e deu a vitória caseira ao campeão francês.

Veja o golo do brasileiro: