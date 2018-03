Neymar: "Ronaldo é uma referência para alguém como eu"

Hoje às 17:37 Facebook

Internacional brasileiro Neymar garante estar contente no PSG e diz aspirar atingir o nível de Cristiano Ronaldo e Messi.

A recuperar de lesão, no Brasil, Neymar quebrou o silêncio para garantir que está contente no Paris Saint-Germain, clube pelo qual pretende fazer história, e deixou elogios a Cristiano Ronaldo, num momento em que é associado como possível reforço do Real Madrid.



"Quero história em Paris, mas os rumores sobre o desejo de sair estão sempre a circular. Estou contente e tranquilo, mas não há nada que possa dizer que dissipe esses rumores", explicou Neymar, em declarações à Imprensa britânica.



Questionado sobre a possibilidade de juntar-se a Cristiano Ronaldo no Real Madrid, Neymar disse que o internacional português é uma "referência" e que aspira atingir o mesmo nível.

"Respeito-o muito pela história que construiu. É uma referência para alguém como eu. Passou os últimos 10 anos no topo, como o Messi, e todos aspiramos a ser tão bons como eles", frisou o astro brasileiro.