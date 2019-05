Hoje às 11:03 Facebook

Avançado brasileiro do PSG perdeu a calma na final da Taça de França e foi castigado

A Federação Francesa de Futebol aplicou uma suspensão de três jogos a Neymar, na sequência do incidente protagonizado pela estrela do PSG após a final da Taça de França, que a equipa parisiense perdeu para o Rennes, no desempate por grandes penalidades.

Quando subia a escadaria do Stade de France, para receber a medalha de finalista vencido, o internacional brasileiro não gostou de algo que ouviu de um adepto e atingiu-o com um soco.