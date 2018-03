Nick Pope: a história do jovem que passou de leiteiro a internacional inglês

Hoje às 17:40 Facebook

Aos 25 anos, o guarda-redes do Burnley foi chamado pela primeira vez à seleção. Tempos houve em que jogava na sétima divisão e acordava às quatro da manhã para distribuir leite.

É o próprio quem o diz: houve uma altura em que a ideia de chegar à seleção mais não era do que uma "possibilidade remota". Se olharmos ao passado de Nick Pope, não será difícil perceber porquê: há menos de dez anos, com 16, o guarda-redes inglês foi rejeitado pelo Ipswich Town e a única forma que encontrou de continuar a alimentar a paixão no futebol foi ingressar no Bury Town.

Só que, tratando-se de uma equipa não profissional, não lhe restou outra opção que não a de se fazer a vida para arranjar sustento, enquanto ia alimentando o hobbie do futebol.

"Tive uma série de trabalhos. Trabalhei na Next (loja de roupa) e numa empresa de leite. Às quatro da manhã, ia num autocarro elétrico para Soham (pequena cidade de Inglaterra)... e não ganhava muito", contou.

E se a "nega" do Ipswich Town e a consequente ida para o Bury Town foram golpes duros, a carreira futebolística de Pope ainda haveria de conhecer dias mais negros, com sucessivos empréstimos a equipas de escalões inferiores.

"Joguei em várias ligas frias e escuras, em lugares que é preciso um mapa para os descobrir. Em Little Oakley, por exemplo, eram dez pessoas e um cão", conta, com algum humor à mistura.

Agora, aos 25 anos, não só é titular indiscutível no Burnley, uma das grandes revelações desta Premier League (ocupa a sétima posição), como mereceu a confiança do selecionador inglês Gareth Southgate, que o convocou para os particulares frente à Itália e à Holanda.

Por isso, às vezes ainda custa a acreditar. "É um dia que eu achei que nunca fosse acontecer e, agora que aconteceu, é um enorme júbilo para mim e para todos os que me são próximos", admite.