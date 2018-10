Niki Lauda obtém alta hospitalar após transplante pulmonar

Hoje às 16:10 Facebook

O antigo piloto austríaco de Fórmula 1 (F1) Niki Lauda obteve alta hospitalar, cerca de três meses após ter sido sujeito a um transplante pulmonar urgente, anunciou o hospital de Viena onde o ex-campeão mundial estava internado.

Lauda, de 69 anos, campeão mundial 1975, 1977 e 1984, teve alta apesar de "ainda se encontrar em regime intensivo de recuperação", depois de ter sido internado no início de agosto, devido a complicações relacionadas com uma infeção pulmonar grave, que culminou no transplante.

Em 1976, o ex-piloto esteve envolvido num grave acidente no Grande Prémio da Alemanha, do qual resultaram consequências físicas permanentes, que já o obrigaram a submeter-se a dois transplantes renais, em 1997 e em 2005.