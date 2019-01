No regresso após um ano parado Ricardo Ferreira lesiona-se no mesmo joelho

Hoje às 12:20 Facebook

O internacional português Ricardo Ferreira voltou à competição, este domingo, um ano depois, sendo titular no Sporting de Braga B diante do Vitória de Guimarães B, da II Liga de futebol, mas voltou a lesionar-se no mesmo joelho.

O defesa central, de 26 anos, fez o último jogo há um ano, mais precisamente a 03 de janeiro de 2018, diante do Boavista, no Bessa, na 16.ª jornada da I Liga de futebol, partida que os minhotos venceram por 3-1.

Depois de uma longa recuperação à grave lesão ligamentar no joelho direito, Ricardo Ferreira foi hoje chamado pelo técnico Wender Said para jogar de início na equipa secundária dos bracarenses no 'clássico' minhoto da 15.ª jornada da II Liga.

Contudo, aos 35 minutos, após fazer um passe já no meio campo adversário, lesionou-se sozinho, no mesmo joelho, tendo saído em maca pouco depois.