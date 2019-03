Noite de surpresas de Zagreb a Rennes

Hoje às 20:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Tal como o Benfica, as equipas do Zenit e do Arsenal foram surpreendidas, nesta quinta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol. Mas houve mais resultados inesperados.

O Benfica foi um dos 'favoritos' a não conseguir impor-se, esta quinta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao perder por 1-0 com o Dinamo Zagreb.

Os encarnados, com Corchia, Florentino, Krovinovic e Gedson de início, 'sucumbiram' na visita a Zagreb, graças a uma grande penalidade convertida pelo avançado Bruno Petkovic, aos 38 minutos.

Além de ter sido, provavelmente, a exibição menos conseguida no 'reinado' de Bruno Lage -- que averbou a segunda derrota no 15.º encontro à frente da equipa -, as águias perderam o suíço Seferovic ainda no primeiro tempo, devido a lesão.

Contudo, os encarnados não foram o único conjunto de maior calibre a perder na primeira mão, já que Zenit e Arsenal também foram derrotados, enquanto Inter de Milão e Sevilha não foram além de empates com Eintracht Frankfurt e Slavia de Praga, respetivamente.

O Zenit foi mesmo a equipa que ficou em pior situação, dada a derrota caseira por 3-1 frente ao Villarreal, que tinha eliminado o Sporting na ronda anterior. Em São Petersburgo, Vicente Iborra (33 minutos), Gerard Moreno (64) e Manu Morlanes (71) marcaram para o 'submarino amarelo', cabendo a Sardar Azmoun (35) anotar o tento dos russos.

Já o Arsenal entrou a vencer em Rennes, graças ao golo de Iwobi, aos quatro minutos, só que, depois de ter ficado reduzido a 10 elementos, por expulsão de Sokratis, viu os franceses operarem a reviravolta por intermédio de Benjamin Bourigeaud (42 minutos), Nacho Monreal (65, na própria baliza) e Ismaila Sarr (88).

O Sevilha também segue para a segunda mão em desvantagem na eliminatória, após ceder uma igualdade caseira 2-2 com o Slavia de Praga, desperdiçando duas vantagens no marcador.

Ben Yedder colocou os espanhóis em vantagem, logo no primeiro minuto, mas o eslovaco Miroslav Stoch repôs a igualdade para os checos, aos 25. Três minutos volvidos, aos 28, Munir deu nova vantagem ao Sevilha, que seria anulada por Alex Kral, aos 39.

Em Frankfurt, Eintracht e Inter de Milão não saíram de um nulo (0-0), embora os italianos, mais uma vez sem o avançado argentino Mauro Icardi, pudessem ter ganho vantagem no primeiro tempo, não fosse o guarda-redes Kevin Trapp defender um penálti de Marcelo Brozovic.

Gonçalo Paciência, nos alemães, e Cédric Soares, nos italianos, entraram na segunda parte.