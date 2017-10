Nome de Ricardo Horta surge no relatório... do Málaga

JN Hoje às 22:13 Facebook

Nome do extremo do Braga apareceu, por engano, no relatório do jogo entre o Sevilha e o Málaga do dia 30 de setembro, que o Sevilha venceu por 2-0.

O árbitro Trujillo Suárez, que dirigiu o encontro entre o Sevilha e o Málaga, escreveu no relatório do jogo que o número 10 da equipa visitante, "Ricardo Horta", entrou na partida para o lugar de Federico.

Na verdade, o árbitro acertou no número da camisola mas enganou-se no nome do jogador. Quem entrou para o lugar de Federico foi o venezuelano Juanpi Añor.

Um caso insólito, dado que o extremo português já não joga no Málaga há mais de dois anos, desde que ingressou para o Braga.