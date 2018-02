Norte-coreana desaparecida após "selfie" com rival do Sul está bem e a treinar

Hoje às 16:38, atualizado às 16:41 Facebook

A atleta da Coreia do Norte considerada, a Ocidente, como desaparecida depois de ter feito uma "selfie" com uma adversária do Sul, nos Jogos Olímpicos do Brasil, estará bem e a preparar-se para competir em Tóquio 2020.

A imagem das duas atletas foi replicada milhões de vezes pelo Mundo, como uma centelha de esperança na cinzenta relação entre a Coreia do Norte e a do Sul: duas jovens ginastas em pose numa "selfie" que mostrava que há mais do que desconfiança entre os povos que vivem, separados, na Península da Coreia.

Lee Eun-ju é sul-coreana e a autora da "selfie" imortalizada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Ao lado, sorriso de Estado, a norte-coreana Hong Un-jong, que em 2008 ganhou a medalha de ouro na prova de salto nos jogos de Pequim, na China.

À luz serena de atualidade que agora ilumina as relações entre as duas Coreias, e que permitiu a formação de uma equipa unificada para participar nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Peyongchang, no lado Sul da Península, aquela imagem tirada há dois anos parece normal. Mas não era.

Em 2016, o momento era de tensão fria entre as duas Coreias, com o Norte, de Kim Jong-un a ameaçar atacar e invadir o Sul. A fotografia foi vista com um desafio e não tardaram as notícias de que Hong tinha sido castigada pelo regime norte-coreano.

E à luz das teorias que vertem para lá daquele território fechado entre a fronteira com a China, principal aliado de Pyongyang, e o arame farpado com o Sul, havia pelo menos dois motivos a justificar o desaparecimento da campeã olímpica de Pequim: a fotografia, apelo de paz em tempos de guerra fria entre as duas coreias e o mau resultado de Hong, a primeira a tentar uma pirueta tripla no salto; saiu-lhe mal e custou-lhe um lugar no pódio no Rio de Janeiro.

Há 18 meses que não se sabia de Hong. Deixou de participar em competições fora de portas e especulava-se que estaria de castigo. Mas, segundo um especialista em questões coreanas, Michael Madden, não é verdade e Hong está bem.

"Não foi excluída por causa da fotografia. Ainda recentemente participou numa prova interna de ginástica", disse Madden. "Está bem e deverá competir nos Jogos Olímpicos de 2020", em Tóquio, acrescentou, em declarações ao jornal "The Daily Star".

É uma voz, avalizada, mas apenas uma voz a contar uma história sobre Hong. Uma narrativa mais feliz que aquela que normalmente se liga ao misterioso país de Kim Jong-un, um líder com mão de ferro, aparentemente capaz de executar os familiares de forma cruel, mas com um coração que palpita pelo desporto.

Sabe-se que gosta muito de basquetebol e halterofilismo, mas na Coreia do Norte todos os atletas bem-sucedidos a nível internacional são considerados como heróis. Afinal, são eles que levam longe o nome do país, sem ser no rasto ardente de um míssil à custa de energia nuclear.