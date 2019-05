Norueguês Braut Haland bate recorde de golos num jogo do mundial sub-20

Hoje às 20:07 Facebook

O avançado norueguês Braut Haland bateu esta quinta-feira o recorde de golos num só jogo num Mundial de sub-20, ao apontar nove tentos, naquela que também foi a vitória (12-0) mais expressiva de sempre da competição.

O jogador contratado pelos austríacos do Salzburgo aos noruegueses do Molde, em janeiro, superou a marca do brasileiro Adailton no Mundial da mesma categoria, em 1997, na Malásia, quando apontou seis golos na vitória do escrete sobre a Coreia do Sul, por 10-3.

Esta quinta-feira, no Estádio Lublin, na Polónia, o jovem, de 18 anos, igualou essa marca à passagem do minuto 77, no desafio com as Honduras, conseguindo estabelecer novo registo com mais dois tentos conseguidos já perto do final, fixando o resultado em 12-0.

Ainda assim, o resultado histórico pode não chegar para a Noruega seguir para os oitavos de final da prova, uma vez que terá de esperar que dois dos terceiros classificados dos três grupos que ainda não terminaram somem mais de três pontos.