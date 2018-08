Norueguês de 17 anos conquista segundo título nos europeus de atletismo

Ontem às 23:15 Facebook

O norueguês Jakob Ingebrigtsen, de apenas 17 anos, fez hoje história ao sagrar-se campeão europeu de 5000 metros nos Europeus de atletismo de Berlim, um dia depois de vencer nos 1500 metros.

Jakob estabeleceu um novo recorde europeu de sub-20 a caminho da vitória, terminando à frente do irmão mais velho, Henrik, segundo classificado, para juntaro este título ao da légua, também ganho frente a Henrik, ao irmão do meio Filip e a 10 outros competidores.

O mais jovem atleta a competir numa final de Europeus continua a tradição da família, sucedendo ao irmão, Filip, como campeão dos 1500 metros. Antes de Filip, já Henrik, o mais velho com 27 anos, tinha sido campeão europeu em 2012, num trio de irmãos treinado pelo pai, Gjert Anne.

Nos 20 quilómetros marcha, a Espanha fez a "dobradinha", com Álvaro Martín a vencer a prova masculina e Maria Pérez a feminina, em que estabeleceu um novo recorde da competição. A portuguesa Ana Cabecinha foi oitava.

Na final feminina do salto em comprimento, que teve a portuguesa Evelise Veiga no oitavo lugar, a campeã foi a alemã Malaika Mihambo, com um salto de 6,75 metros, batendo a ucraniana Marina Bekh (6,73) e a britânica Shara Proctor (6,70).

A equipa feminina da Polónia dominou a estafeta de 100 metros, batendo a França e o Reino Unido, que teve em Dina Asher-Smith o destaque do dia, com a velocista a renovar o título nos 200 metros, juntando-o ao de 100 ganho na terça-feira.

No setor masculino, a Bélgica venceu a estafeta de 400 metros, enquanto o polaco Adam Kszczot venceu a outra final de 'velocidade' do dia, nos 800 metros.

A Polónia esteve em destaque, com Justyna Swiety-Ersetic a oferecer outro ouro, desta vez nos 400 metros, enquanto Sandra Perkovic venceu para a Croácia no do disco com um lançamento de 67,62 metros, mais de quatro metros de diferença para a segunda classificada, a alemã Nadine Muller, com Liliana Cá em sétimo e Irina Rodrigues em nono.

No salto em altura, o alemão Mateusz Przybylko sagrou-se campeão europeu com 2,35 metros.

No domingo, último dia dos Europeus de Atletismo de Berlim, estão agendadas as últimas finais, como as estafetas de 100 metros, a maratona masculina e feminina, a final do triplo salto masculino, além dos 1.500 e 5.000 metros femininos, entre outras.