Novak Djokovic eliminado por Bautista nos oitavos de Miami

Hoje às 12:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, foi esta quarta-feira eliminado na primeira ronda do Masters 1.000 de Miami, ao perder com o espanhol Roberto Bautista-Agut, 25.º.

Djokovic, que já tinha caído prematuramente em Indian Wells, então nos 16 avos de final, face ao alemão Philip Kohlschreiber, perdeu em três 'sets', pelos parciais 1-6, 7-5 e 6-3, num embate que durou duas horas e 29 minutos.

O sérvio venceu os três últimos títulos do Grand Slam, em 2018, em Wimbledon e nos Estados Unidos, e em 2019, na Austrália.