Novak Djokovic vence John Millman e chega às meias finais do US Open

Hoje às 07:59 Facebook

Twitter

O sérvio Novak Djokovic venceu o australiano John Millman e assegurou um lugar nas meias-finais do US Open, último torneio do Grand Slam esta época que se realiza em Nova Iorque.

Novak Djokovic, número 06 do 'ranking' ATP, venceu John Millman (55.º) pelos parciais 6-3, 6-4 e 6-4.

Com esta vitória o sérvio chega pela 11.ª vez consecutiva às meias-finais do US Open, batendo o recorde de Roger Federer.

Djokovic chegou aos quartos-de-final após eliminar o tenista português João Sousa.

Já o australiano tinha vencido nos oitavos de final, de forma inesperada, Roger Federer, pentacampeão do prova nova-iorquina.

Na meia-final, Novak Djokovic vai enfrentar o japonês Kei Nishikori para disputar um lugar na final e poder sonhar com a terceira vitória neste torneio, que distribui cerca de 34 milhões de euros em prémios.

No torneio feminino, a tenista norte-americana Madison Keys venceu a espanhola Carla Suarez e assegurou um lugar nas meias-finais. Keys, número 14 do "ranking" ATP, venceu Carla Suarez (30.ª) pelos parciais 6-4 e 6-3.

A americana de 23 anos precisou de uma hora e 24 minutos para derrotar Carla Suarez e chegar assim às meias-finais pela terceira vez nos últimos cinco torneios do Grand Slam.

Na meia-final, Madison Keys vai enfrentar a nipónica Naomi Osaka para disputar um lugar na final e poder sonhar com a primeira vitória num Grand Slam.

A segunda meia-final será disputada entre Serena Williams e Anastasija Sevastova.