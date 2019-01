Novo líder nas motas em dia de grande atraso de Sébastien Loeb no Dakar

Hoje às 00:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O britânico Sam Sunderland (KTM) venceu, esta segunda-feira, a sétima etapa em motas do rali Dakar de todo-o-terreno, em San Juan de Marcona, enquanto o norte-americano Ricky Brabec (Honda) reassumiu a liderança da categoria.

Sunderland, vencedor da prova em 2017, deixou o chileno Cornejo Florimo a 1.51 minutos e Ricky Brabec a 6.30, após os 323 quilómetros cronometrados de hoje, com partida e chegada em San Juan de Marcona, no Peru, país que acolhe a totalidade desta 41.ª edição.

Com este resultado, o piloto da Honda voltou ao primeiro lugar, que já foi seu entre as quarta e quinta etapas.

"Estou impaciente por disputar as últimas três jornadas. A chave está em não cometer erros, mas isso é sempre difícil", disse o norte-americano.

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi o melhor português, na 11.ª posição, e recuperou uma posição na classificação geral, depois de no domingo ter sido penalizado com 41 minutos por ter falhado um local de passagem obrigatória (waypoint). O piloto de Barcelos é, agora, o 24.º, a 4:13.29 horas do líder, depois de hoje ter voltado a ajudar um adversário. Nos últimos quilómetros rebocou o francês Michael Metge (Sherco), que tinha parado com falta de combustível.

"Foi um dia difícil hoje com condições climatéricas impróprias para pilotar. A etapa era muito rápida e o percurso de regresso está já muito desgastado. Apanhámos uma tempestade de areia no deserto, que ainda dificultou mais a exigente navegação. Mas acabei por conseguir uma etapa limpa, sem contratempos de maior", explicou o piloto da Hero.

O luso-germânico Sebastian Bühler (KTM) foi 20.º, imediatamente à frente do alentejano António Maio (Yamaha) e segundo melhor estreante (rookie). Fausto Mota (Husqvarna) foi 44.º.

Na geral, António Maio continua a ser o melhor português, na 21.ª posição, com Joaquim Rodrigues Jr. em 24.º, Bühler em 25.º e Fausto Mota em 38.º.

Nos automóveis, o dia foi do francês Stéphane Peterhansel (MINI), que venceu com 4.33 minutos de avanço para o espanhol Nani Roma (MINI) e aproveitou os problemas elétricos sofridos pelo Peugeot 3008 de Sébastien Loeb para ascender à segunda posição da categoria, a 29.16 minutos do catari Nasser Al-Attiyah (Toyota).

Mesmo assim, Peterhansel, que já venceu a prova em 13 ocasiões, não se livrou de um susto, embatendo com a cabeça no carro à passagem de uma duna. "Até vi estrelas", admitiu. Sobre a possibilidade de alcançar o 14.º triunfo, diz que "é difícil" dada a vantagem de Al-Attiyah.

Já Loeb perdeu 40 minutos logo nos primeiros quilómetros da especial, quando teve de parar para reparar a sua viatura, mas ainda recuperou na parte final, terminando a 28.27 minutos do vencedor. Nesta altura é quarto, mas já com 54.12 minutos de atraso para o líder.

"É frustrante, mas são assim os desportos motorizados. Ele [o navegador Daniel Elena] veio o caminho todo a dizer para desistirmos e nos prepararmos para o rali de Monte Carlo [prova de abertura do Mundial de ralis], mas eu não desisto", disse o piloto da Alsácia.

Nos SxS, Miguel Jordão (Can-Am) foi sexto e ascendeu ao sétimo posto da geral, segundo entre os estreantes, a 7.47 minutos da liderança. Ricardo Porém, que chegou a rodar no quarto lugar, está parado na etapa de acordo com a informação do site oficial da prova.

A oitava etapa do Rali Dakar 2019 cumpre-se entre San Juan de Marcona e Pisco. Serão 576 quilómetros, 361 dos quais cronometrados.