Novos recrutas assentam praça no Dragão e Salvio continua a ser desejado no Boca

No caso do espanhol Marcano, já apresentado, trata-se de um regresso, um ano após ter deixado o F. C. Porto. Para Saravia é a descoberta. O lateral argentino também deverá ser anunciado oficialmente esta quinta-feira. Lá por fora, o mercado dá notícias de outros dois de rasto portista: o médio Fernando vai para o Sevilha e James Rodríguez é apontado ao Nápoles. No Benfica, Salvio continua a ser cobiçado pelo Boca Juniores.

Um ano depois de se ter transferido para Roma, Ivan Marcano, de 32 anos, volta ao Dragão, onde passou quatro épocas, entre 2014 e 2018. O F. C. Porto paga três milhões pelo trespasse. O defesa central chegou ao Porto esta quinta-feira e foi já apresentado. Veste a camisola 5 e fica com contrato de quatro épocas, até 2023. Outro reforço portista também chegou ao Porto, mas de uma viagem bem mais longa: o argentino Renzo Saravia, de 26 anos, também deverá ter anúncio oficial nas próximas horas.

Benfica - O Boca Juniors não desiste de Toto Salvio. O clube de Buenos Aires avança com nova tentativa para assegurar o empréstimo do jogador. Em Itália, o jornal Corriere dello Sport avança que o Benfica quer Mattia Perein e que prepara uma oferta de 15 milhões pela transferência do guarda-redes da Juventus.

Nápoles - Aurelio De Laurentiis, presidente do clube napolitano, fala sobre a eventual contratação de James Rodríguez. "Ancelotti gostaria muito de o ter na equipa e estamos à espera de um preço mais razoável. O Real Madrid está a pedir demasiado, mas o James quer vir para o Nápoles", diz De Laurentiis, citado pelo "Corriere dello Sport".

Sevilha - O médio brasileiro Fernando, ex-F.C. Porto, deixa o Galatasaray e reforça o Sevilha, de Julen Lopetegui. Segundo a Imprensa espanhola, o clube andaluz alcançou um acordo com o Galatasaray para a transferência do médio brasileiro por uma verba a rondar quatro milhões de euros. O futebolista de 31 anos é o oitavo reforço do Sevilha para 2019-20.

Dani Alves - Aos 36 anos, o defesa lateral direito brasileiro, oferece-se em leilão por clubes europeus. Terminado o contrato com o PSG e consagrado com mais um título, o da Copa America, ganha pelo Brasil, Dani Alves já procura novo emprego. Segundo o Globoesporte, o jogador avalia propostas de vários clubes europeus.

Diego Costa - O jogador hispano-brasileiro pode estar de regresso a Inglaterra dois anos depois de ter deixado o Chelsea. Segundo "The Sun", o futebolista do Atlético de Madrid poderá rumar agora ao Everton.