Núcleo do Sporting vandalizado com a inscrição "very light 96"

O núcleo do Sporting em Sintra foi vandalizado, esta madrugada de segunda-feira, com a inscrição "very light 96", em alusão ao acontecimento ocorrido na final da Taça de Portugal, em 1996, no Jamor, em que o adepto leonino Rui Mendes foi morto na sequência de ter sido atingido por esse artefacto pirotécnico, lançado pelos adeptos encarnados.

Presidente do núcleo de Sinta, Fernando Morais Gomes, mostrou-se indignado com a inscrição feita na fachada da sede. "Desde a noite de 23 de setembro de 2017 até esta madrugada, 3 vezes o nome do Sporting parece ter incomodado muita gente. Preparem-se, que ainda vai incomodar mais! Quem comemora a morte de adeptos seja de que clube for não merece senão desprezo e punição", escreveu, Fernando Morais Gomes.