Ricardo Horta dá vitória caseira ao Braga

Um golo de Ricardo Horta bastou para o Braga ganhar, esta quinta-feira, em casa, ao Spartak de Moscovo, por 1-0, e levar para a Rússia uma vantagem que pode ser decisiva nas contas do play-off de acesso à Liga Europa. A segunda mão está marcada para o próximo dia 29.

Nos primeiros 45 minutos, os arsenalistas, comandados por Ricardo Sá Pinto, criaram mais ocasiões do que o adversário, mas falharam na finalização. Já perto da pausa, o médio Fransérgio, de cabeça, atirou ao lado.

Na segunda parte, o ascendente minhoto acentuou-se e a bola rondou com mais perigo a baliza do Spartak de Moscovo. Aos 74 minutos, o momento decisivo do jogo: o lateral direito Ricardo Esgaio foi até perto da área, cruzou para o centro, Novais ainda roçou o pé na bola e Ricardo Horta, oportuno, finalizou junto ao segundo poste. Estava feito o único golo da partida, que deixa o Braga em vantagem para a segunda mão, que se disputa a 29 de agosto, pelas 18.15 horas.