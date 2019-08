Golo de Tapsoba coloca V. Guimarães na fase de grupos

Hoje às 20:55, atualizado às 22:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O V. Guimarães assegurou um lugar na fase de grupos da Liga Europa ao vencer, esta noite de quinta-feira, os romenos do Steaua Bucareste, por 1-0, com um golo de penálti de Tapsoba.

O nulo parecia teimar em prevalecer no confronto entre vimaranenses e romenos, depois do nulo no encontro da primeira mão e nos primeiros 45 minutos do segundo jogo. Contudo, pouco depois do intervalo, aos 53 minutos, os vitorianos beneficiaram de uma grande penalidade sobre Davidson, que o central Tapsoba converteu.

E na hora de festejar, o jogador do Burkina Faso não esqueceu as polémicas afirmações depreciativas que o dono do Steaua Bucareste, Gigi Becali, dirigiu aos vimaranenses e fez um gesto a simular um corte de cabeça, ato que o patrão dos romenos disse que cometeria se a equipa sofresse um golo.

Com este triunfo, os vitorianos juntam-se ao Braga, que pouco antes tinha ganho ao Spartak Moscovo (2-1), ao F. C. Porto, que foi eliminado na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e desceu para a fase de grupos da Liga Europa, e ao Sporting, que entrou direto.

O sorteio está marcado para as 12 horas de amanhã, sexta-feira, no Mónaco, sendo que dragões e leões estarão no Pote 1, os bracarenses no 2 e os vimaranenses no pote 4.