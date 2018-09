Nulo em Alvalade ao intervalo do Sporting-Qarabag

Hoje às 20:48 Facebook

O Sporting está empatado (0-0), em Alvalade, ao intervalo do jogo com o Qarabag, do Azerbaijão, encontro que decorre na noite desta quinta-feira e relativo à primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol.

Apesar de ter exercido ligeiro ascendente, a equipa leonina, nos primeiros 45 minutos, não conseguiu materializar isso em golos, pelo que subsiste o nulo.

Ristovski, Mathieu e Nani, de regresso ao onze inicial, estão entre as apostas do treinador José Peseiro, neste primeiro encontro europeu da época da equipa leonina, enquanto Gudelj se estreia a titular.