"Nuno Cabral assinou o email como técnico de arbitragem do Benfica"

No programa "Universo Porto da Bancada" desta terça-feira, o diretor de comunicação do F. C. Porto revelou um alegado email em que Nuno Cabral assinou como "técnico de arbitragem do Benfica".

"Num novo leak que recebi há pouco, há um email de Nuno Cabral com a data de 4 de março de 2013, quando era delegado da Liga. Nessa altura, enviou email para Paulo Gonçalves com uma análise da arbitragem, uma daquelas coisas que não era suposto fazer enquanto delegado da Liga. O email está assinado desta forma: Nuno Cabral, sócio número 83342, técnico de arbitragem do Benfica. É assim que o email está assinado", revelou.

"Não nos cabe a nós avaliar até onde vai a interferência, isso é um trabalho das autoridades. Como se sabe, estão a investigar o Benfica por corrupção ativa e passiva na atividade desportiva e vamos ter de pacientemente esperar para o trabalho seja bem feito e no fim se chegue a conclusões. Se são culpados, se não são culpados, se há corrupção ou não. Vamos esperar tranquilamente e sem interferir. Agora, todas estas coisas não podem passar como uma simples conversa, porque não são, isto é uma forma de adulterar a verdade desportiva", concluiu.