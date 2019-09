Nuno Espírito Santo deixa patriotismo de lado para enfrentar Braga

Hoje às 16:36 Facebook

O técnico português Nuno Espírito Santo, do Wolverhampton, disse esta quarta-feira que vai deixar o patriotismo de lado para enfrentar o Sporting de Braga, na quinta-feira, em jogo da Liga Europa.

"Não é um país, não é a seleção nacional, é um clube que está no mesmo grupo da Liga Europa. É um oponente que respeitamos, analisámos e com o qual queremos competir", disse esta quarta-feira na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

O treinador admite que o encontro com uma equipa portuguesa poderá ser "mais especial" na segunda mão, quando ele e o contingente luso dos Wolves, que inclui Rui Patrício, Ruben Neves, João Moutinho, Diogo Jota ou Ruben Vinagre, visitarem Braga, mas que o jogo de quinta-feira vai ser encarado com profissionalismo.

"Naturalmente vamos encontrar caras conhecidas, mas que neste momento são adversários, é assim que olhamos para o jogo de amanhã [quinta-feira]", vincou.

Nuno Espírito Santo considera os arsenalistas uma "equipa organizada, bem orientada", e espera um jogo difícil.

"Eu acho que é um grupo muito equilibrado, um grupo que vai ser extremamente competitivo, não há nenhuma espécie de favoritismo neste caso. Já analisámos o Sporting Clube de Braga, [tem] bons jogadores, uma boa equipa e amanhã [quinta-feira] vai ser um jogo tremendamente difícil para nós", afirmou.

O plantel está todo disponível e o técnico espera corrigir alguns dos erros que resultaram num início de época ainda sem vitórias na Liga inglesa e vem de duas derrotas contra o Everton (3-2) e o Chelsea (5-2), somando apenas três pontos em cinco jogos, colocando o clube no 19.º posto do campeonato inglês.

O Wolverhampton Wanderers recebe o Sporting de Braga em jogo para o Grupo K da fase de grupos da Liga Europa a partir das 20 horas no estádio Molineux.