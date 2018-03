Nuno Gomes e Vladimir Putin em vídeo pelo Mundial de futebol

Hoje às 15:44 Facebook

Faltam menos de cem dias para o início do campeonato mundial de futebol que, este ano, tem a Rússia como país anfitrião.

Para assinalar a data, o Twitter oficial da FIFA publicou um vídeo promocional do Mundial2018 onde surgem várias figuras do futebol internacional a darem, ao todo, cem pontapés na bola. Um por cada dia até ao início da competição. As imagens foram publicadas na segunda-feira, quando faltavam exatamente cem dias para o primeiro jogo do campeonato, que se realiza a 14 de junho, entre a Rússia e a Arábia Saudita.

Entre vários antigos jogadores e treinadores de renome, entre os quais se insere o português Nuno Gomes, ex-jogador do Benfica, o presidente russo protagoniza os últimos momentos do vídeo.

Vestidos de fato e gravata, Vladimir Putin, que, além de líder da Rússia, é também praticante de judo, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, vão passando a bola um ao outro, até o primeiro receber o esférico de cabeça e completar o 100.º toque.