Nuno Manta Santos: "Chegou o momento de refletirmos"

Em antevisão ao encontro com o Sporting, Nuno Manta Santos considerou que a equipa de Santa Maria da Feira tem de repetir "as exibições de raça" para conseguir um lugar na "final four" da Taça da Liga.

"Não tivemos o Natal que queríamos. Nem nós, nem os nossos adeptos. Chegou o momento de refletirmos. Todos temos de dar mais para obtermos melhores resultados. O campeonato é, de longe, a nossa prioridade, mas temos este jogo com o Sporting onde podemos festejar um feito único na Taça da Liga. Estar nos quatro finalistas seria um motivo de orgulho e, no fundo, um prémio para quem tão bons resultados tem conseguido nesta prova", começou por dizer Nuno Manta Santos.

O Feirense, líder do grupo D, precisa apenas de um empate caseiro frente ao Sporting para assegurar um lugar na próxima fase da Taça da Liga. A equipa não vence desde novembro, mas o técnico acredita que a recuperação pode começar já no sábado.

"A nossa recuperação pode, e deve, começar aqui no Marcolino. Na época passada, na altura de todas as decisões, mostrámos aqui toda a nossa competência, por exemplo, com o Braga e com o Vitória de Guimarães. Temos de repetir essas exibições de raça, temos de recuperar essa alma Feirense que nos deu a última permanência. O Sporting ganhou outra alma nos últimos tempos. É certo que perdeu em Guimarães, mas nos sete jogos anteriores tinha feito 30 golos. Isso diz tudo da capacidade ofensiva e coletiva da equipa. Estamos mais do que alertados para os perigos que a equipa do Sporting representa. A nossa tarefa é passar do papel para a prática tudo o que planeamos", concluiu.

O Feirense defronta o Sporting, na última jornada da Taça da Liga, a partir das 19.45 horas.