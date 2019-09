Nuno Pinto embaixador da campanha "contra o cancro do sangue"

Hoje às 16:26 Facebook

Nuno Pinto, futebolista do Vitória de Setúbal diagnosticado com um linfoma em dezembro de 2018, associou-se como embaixador à campanha "Contra o Cancro do Sangue", anunciou, esta quinta-feira, a organização. A iniciativa desafia as pessoas a vestirem uma peça de vermelho e a partilharem a imagem nas redes sociais, de forma a assinalar a consciencialização para as doenças hemato-oncológicas neste mês de setembro.

A campanha a que se juntou ao jogador da equipa sadina une as associações de doentes Associação de Apoio aos Doentes com Leucemia e Linfoma (ADL), Associação Portuguesa Contra a Leucemia (APCL) e Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas (APLL), em parceria com a farmacêutica Takeda.

"É importante alertarmos as pessoas para estarem atentos à sua saúde e fazerem testes com a regularidade que os profissionais de saúde indicam. Conseguirmos detetar as situações no início é muito melhor do que em fases mais tardias. Apelo a que todos partilhem uma imagem que pode fazer a diferença com as mensagens #contraocancrodosangue #vestimosdevermelho", disse Nuno Pinto, citado pela organização do evento.

De acordo com a mesma fonte, "Contra o Cancro do Sangue" pretende aumentar o conhecimento sobre estas doenças. A campanha terá ainda um micro-site contraocancrodosangue.pt com informação sobre a campanha e que reencaminhará para os sites das associações onde está comunicação sobre as doenças hemato-oncológicas.

No domingo, dia 22 de setembro, Dia Mundial da Leucemia Mielóide Crónica, a campanha estará com uma ativação de rua em Lisboa e no Porto, em que terá voluntários das associações a distribuírem autocolantes e a tirarem fotografias com a moldura "Contra o Cancro do Sangue".

O objetivo da campanha é "informar as pessoas sobre as doenças hemato-oncológicas, sensibilizar para o que são e o impacto que têm e dar visibilidade a esta causa".