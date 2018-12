Nuno Pinto, jogador do Vitória de Setúbal, tem um linfoma

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:55 Facebook

Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, informou este domingo que o jogador Nuno Pinto foi diagnosticado com um linfoma.

A triste revelação foi foi este domingo, em conferência de imprensa, pelo presidente dos sadinos.

"Costuma-se dizer que por trás de um jogador está o homem. Estamos aqui com o Nuno Pinto, não enquanto jogador, mas sim como homem, porque no âmbito de um exame detetado pelo nosso departamento médico foi verificado que o Nuno Pinto tem um linfoma", explicou Vítor Hugo Valente, acompanhado do lateral esquerdo de 32 anos.

"A notícia foi um verdadeiro choque para nós, mas no futebol todos estamos habituados a que, na hora da derrota, o primeiro pensamento é seguir-se uma vitória. O Nuno Pinto tem tido acompanhamento do departamento médico do Vitória e entendeu transmitir a todos os colegas e staff a situação com que estava confrontado. Para evitar especulações, com o assentimento do Nuno, entendemos tornar público, sendo que é nestas horas que homens e instituições são colocados à prova. O Nuno contará com o apoio de todos nesta casa", continuou o presidente dos sadinos.

Benfica solidário com atleta

Através do site oficial, o clube das águias deixou uma mensagem de apoio a Nuno Pinto.

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta a sua total solidariedade e apoio a Nuno Pinto e ao Vitória de Setúbal neste momento difícil. Estamos deste lado a fazer toda a força e temos a convicção de que Nuno Pinto saberá ultrapassar esta batalha. Estamos juntos!", escreveu.