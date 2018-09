Nuno Saraiva assume erros e excessos no adeus ao Sporting

Ontem às 23:30 Facebook

Nuno Saraiva, antigo diretor de comunicação do Sporting, despediu-se nesta sexta-feira do clube, num post publicado no Facebook em que assume erros.

"Como é público, deixei de ser diretor de comunicação do Sporting Clube de Portugal. Não por vontade minha, mas consequência de uma decisão absolutamente legítima e totalmente transparente do novo Presidente do Clube. Ao contrário do que a dada altura alguns tentaram fazer crer, não levantei qualquer espécie de obstáculo nem fiz nenhuma exigência para além do que a lei determina", escreveu.

O responsável fez um balanço: "Foram dois anos de enorme intensidade. Com erros cometidos? Certamente que sim. Com excessos que poderiam ter sido evitados? Seguramente. Mas foram também dois anos de grande privilégio e paixão, em que conheci e fiquei amigo de pessoas extraordinárias (...) A todos os extraordinários atletas, treinadores e dirigentes estou grato pela forma como me receberam e comigo trabalharam".