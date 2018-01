Nuno Saraiva: "Liga pactuou com um atropelo aos regulamentos"

JN Hoje às 19:32, atualizado às 19:37 Facebook

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, criticou esta terça-feira a data escolhida (21 de fevereiro, às 18 horas) para a segunda parte do Estoril - F. C. Porto, que foi suspensa devido a falta de condições de segurança.

"Ao agendar a segunda parte do jogo Estoril - F. C. Porto para dia 21 de Fevereiro, a Liga pactuou com um atropelo aos regulamentos protagonizado por ambos os Clubes. Não se percebe, a não ser por mero oportunismo desportivo, a razão de os segundos 45 minutos não se terem realizado nas 30 horas seguintes à interrupção do jogo, como determinam os regulamentos", pode ler-se na publicação.