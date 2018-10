Hoje às 14:17 Facebook

Khabib Nurmagomedov venceu Conor McGregor no combate do UFC 229, realizado sábado à noite em Las Vegas, EUA. Anunciada a vitória, o russo celebrou a gritar na cara do irlandês e aconteceu o inesperado...

Membros das duas equipas envolveram-se em confrontos, e não escaparam Dillon Dennis, treinador de jiu-jítsu de McGregor, e Ali Abdelaziz, empresário de Nurmagomedov.

O lutador russo saiu da arena de combate para auxiliar os seus amigos e três membros da sua equipa entraram para agredir o irlandês.

Dada a violência, a polícia teve de intervir, assim como os seguranças do pavilhão onde decorreu o combate. Treinadores, empresários e lutadores saíram escoltados e a organização decidiu não entregar ali o cinturão a Nurmagomedov com receio da reação do público.