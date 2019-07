O acordo de De Ligt com a Juventus e a possível troca de portugueses no Wolverhampton

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 13:06 Facebook

No dia em que João Félix foi apresentado no Atlético de Madrid, Ivan Saponjic está prestes a ser anunciado nos colchoneros e o empresário de Matthijs de Ligt confirmou um acordo com a Juventus.

Benfica: Ivan Saponjic, avançado sérvio da equipa B encarnada, está prestes a ser oficializado no Atlético de Madrid. O jogador fez testes médicos na manhã desta segunda-feira.

Famalicão: O guarda-redes brasileiro Vítor Caetano vai reforçar a equipa por empréstimo do Figueirense, do Brasil. O atleta de 20 anos vai representar o clube minhoto por uma temporada, num acordo que contempla uma cláusula de opção de compra por cinco épocas.

Juventus: Matthijs de Ligt está muito perto de reforçar a equipa italiana. Em declarações ao jornal holandês "De Telegraaf", o empresário Mino Raiola anunciou o acordo: "De Ligt chegou a acordo com a Juventus. Agora estamos à espera da conclusão das negociações entre os clubes", afirmou. O negócio deve render 70 milhões de euros ao Ajax.

Wolverhampton: Segundo a imprensa inglesa, pode haver uma troca entre jogadores portugueses nos Wolves. O Milan pretende contratar Rúben Neves, negócio que levaria André Silva para a Premier League. O ponta de lança já foi associado em diversas ocasiões à equipa inglesa.

West Ham: O avançado Marko Arnautovic deixou o clube inglês para reforçar o campeão chinês Shanghai SIPG do português Vítor Pereira. O avançado de 30 anos tornou-se na contratação mais cara dos "hammers" quando, em 2017, se transferiu do Stoke City por 20 milhões de euros.

Roma: Stephan El Shaarawy deixou o clube italiano para assinar pelo Shanghai Shenhua, da Liga chinesa. O atleta, de 26 anos, terminava contrato com a Roma no final da próxima época e rendeu 20 milhões de euros. Uma baixa de peso para Paulo Fonseca.