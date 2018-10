Vasco Samouco Hoje às 21:27 Facebook

Gonçalo Cardoso fez história nos axedrezados. Jovem de 17 anos vem de uma família de futebolistas e vive num apartamento do clube.

Jorge Simão garante que "é um caso muito sério" e um "valor seguro", mas se hoje Gonçalo Cardoso é apontado a uma carreira mais do que apenas interessante no futebol é também porque, a determinada altura, teve abdicar da prioridade dos pais. Os estudos passaram para segundo plano - e logo ele que, apurou o JN, era "um aluno de excelência" - e, para já, não se pode dizer que a aposta tenha sido um tiro ao lado.

O mais jovem a estrear-se pelo Boavista em jogos da Liga nos últimos 25 anos também é o mesmo que, por esta altura, está integrado no estágio da seleção e que espreita a primeira internacionalização nos sub-19, consequência de um crescimento que não espanta quem o conhece bem. Até porque os genes ajudam e, quem sabe, talvez também tenham alguma coisa a ver com isto. É que os tios do central boavisteiro, de 17 anos, foram futebolistas, tal como pai, Amadeu Cardoso, que até pode gabar-se de ter jogado com Rui Costa, naquela época em que o agora dirigente do Benfica representou o Fafe, antes de se tornar uma estrela mundial através do Calcio.

"Reservado, educado, e respeitador e ligado à família", Gonçalo trocou a casa dos pais pelo Porto quando o Boavista o foi buscar ao Penafiel, em 2017/18. Instalou-se num apartamento do clube e é lá que continua a viver com colegas dos sub-19, bem pertinho do Bessa. Melhor assim, já que a idade ainda o impede de ter carta de condução. Todas as semanas, os pais vão verificar se está tudo em ordem e confirmar que o filho está a crescer depressa.

Habituado à precocidade e com a renovação à espera

Só completa 18 anos daqui a uns dias (21 de outubro), pelo que a lógica recomendaria que ainda estivesse a jogar pelos juniores e não na elite do futebol português. Só que esta já não é a primeira vez que Gonçalo Cardoso anda à frente do tempo. Também no Penafiel, o central foi promovido e em vez de jogar pelos juvenis estava a jogar pelos juniores, no Campeonato Nacional da categoria. A estreia pela equipa principal do Boavista despertou o interesse de vários clubes, sendo que os axadrezados também estão atentos à situação. Gonçalo já tem contrato profissional, mas nova renovação está nos planos.