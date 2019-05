O aniversário mais especial de Iker Casillas

Nuno A. Amaral Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Iker Casillas faz esta segunda-feira 38 anos e celebra a vida que esteve por um fio há três semanas. Continuar a jogar é um cenário bastante improvável.

Vinte dias depois de ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio, durante um treino da equipa portista, que o obrigou a ficar cinco dias internado no hospital, Casillas festeja hoje o 38.º aniversário, com a carreira em risco, mas com a certeza de estar a recuperar bem do susto de uma vida.

O guarda-redes, que na passada sexta-feira esteve pela primeira vez no Olival desde o problema cardíaco sofrido a 1 de maio, viverá um dia especial junto da família, certamente com incontáveis mensagens de parabéns, enviadas dos quatro cantos do mundo do futebol e não só. O JN não podia deixar passar a data em claro e procurou, junto dos capitães das 18 equipas que acabam de concluir o campeonato português, recolher depoimentos de incentivo ao internacional espanhol, num momento em que ainda está por saber se este vai pôr um ponto final numa carreira notável.

"Haverá um dia em que terei de me retirar. Deixem-me anunciar a dita notícia quando chegar esse momento. Por agora, tranquilidade. Ontem fui à consulta com o doutor Filipe Macedo. Tudo muito bem. Isso sim é uma grande notícia, que queria compartilhar com todos", escreveu Casillas, há três dias, nas redes sociais, negando que a decisão de não voltar a jogar já esteja tomada.

Caso a retirada venha a confirmar-se, o F. C. Porto pretende que Iker se mantenha na estrutura do clube, em funções ainda a definir, e essa vontade já lhe foi transmitida, por Pinto da Costa. A ideia foi bem acolhida pelo guarda-redes, mas a decisão, tal como a do eventual final de carreira, não é para tomar agora.

Números

Jogos realizados

Profissional de futebol há 21 anos, Iker Casillas fez 751 jogos em 17 épocas no Real Madrid (entre 1998 a 2015), 156 em quatro temporadas no F. C. Porto (desde 2015) e mais 167 na seleção de Espanha.

Títulos conquistados

Casillas ganhou 18 troféus no Real Madrid, com destaque para três Champions, quatro na seleção de Espanha, incluindo um Mundial e dois Europeus, e dois no F. C. Porto. Pode ainda vencer a Taça de Portugal.

Cronologia

12 de setembro de 1999

Estreia na primeira equipa do R. Madrid

24 de maio de 2000

Conquista pela primeira vez a Champions

3 de junho de 2000

Estreia na seleção principal de Espanha

17 de junho de 2001

Conquista pela primeira vez a Liga espanhola

15 de maio de 2002

Conquista pela segunda vez a Champions

29 de junho de 2008

Vence o primeiro Europeu por Espanha

11 de julho de 2010

Conquista o Mundial pela seleção

1 de julho de 2012

Ganha o segundo Europeu por Espanha

11 de julho de 2015

Deixa o Real Madrid e ruma ao F. C. Porto

6 de junho de 2018

Ganha a Liga portuguesa pelos dragões

1 de maio de 2019

Sofre um enfarte durante um treino