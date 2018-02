O anúncio de Cristiano Ronaldo a jogar futebol americano

Hoje às 08:08 Facebook

Twitter

A camisola tem o mesmo número - o 7 - mas o equipamento é de futebol americano. Cristiano Ronaldo entrou em campo no Super Bowl através da participação num anúncio no evento desportivo mais importante dos EUA.

"Não está mau para a minha primeira vez a jogar futebol" [americano], escreve Cristiano Ronaldo no "post" na sua rede social Twitter em que revela o anúncio que protagonizou para uma empresa de telecomunicações e que foi transmitido no intervalo do Super Bowl.

Publicado esta segunda-feira ao início da madrugada, o "post" já foi visto mais de 500 mil vezes.

A final da NFL (liga de futebol americano dos EUA) realizou-se no US Bank Stadium, em Minneapolis, e os Philadelphia Eagles, liderados pelo quarterback suplente Nick Foles, venceram os detentores do título New England Patriots por 41-33.

A NBC, que transmite a encontro, cobra cinco milhões de dólares por cada 30 segundos de anúncio.