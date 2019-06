O beijo do amor nórdico no Mundial feminino de futebol

JN Ontem às 22:05 Facebook

A foto que correu o planeta. A do beijo entre duas futebolistas internacionais, uma sueca, outra dinamarquesa, que formam um casal separado e unido pelo futebol e pelas convenções sociais.

Magdalena Eriksson, uma das craques da Suécia, tinha acabado de se apurar para os quartos-de-final do Mundial e foi à bancada agradecer a uma fã especial, outra futebolista, da Dinamarca, Pernille Harder, que, meses antes, tinha sido eliminada pela companheira sueca, nas qualificações para o torneio que decorre em França.

Na fase decisiva de qualificação, Magdalena, de 25 anos, e Pernille, de 26, enfrentaram-se no relvado para disputar uma das vagas de acesso ao Mundial feminino. Magdalena ganhou e obrigou a companheira a jogar o play-off, que a Dinamarca perdeu, com a Holanda. Nada que tivesse azedado a relação do casal ou assanhado a histórica rivalidade entre a Suécia e a Dinamarca, como se viu agora, no ternurento beijo que assinalou o triunfo e a passagem das suecas aos quartos-de-final.

A imagem correu o planeta e colheu mensagens de elogio e de incentivo a um gesto público pela tolerância e pelo respeito da orientação sexual, tão escrutinada neste mundial de um desporto ainda tão observado como um reduto masculino.

Magdalena e Pernille conheceram-se há sete anos, quando jogavam no clube sueco Linkoping F.C. E foi aí que iniciaram a relação, que tem sobrevivido a tudo. À rivalidade a que o futebol as sujeita, como se viu nas qualificações para o Mundial, e até à distância que as separa por via dos caminhos profissionais diversos. Magdalena, defesa de 25 anos, joga no Chelsea. E Pernille, avançada e capitã da seleção dinamarquesa, joga na liga alemã, pelo Wolfsburgo.

O casal permanecerá em França pelo menos mais uma semana. A Suécia jogará as meias-finais com a Holanda, na quarta-feira. A outra meia-final, a disputar na terça-feira, oporá os Estados Unidos, campeão em título, à Inglaterra. No sábado, joga-se a partida de atribuição do terceiro e quarto lugares, no domingo disputa-se a final.