O "bluff" de Cristiano Ronaldo em noite de póquer na Lituânia

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal venceu a Lituânia, esta terça-feira, por 5-1 com um "póquer" de Cristiano Ronaldo. O segundo golo do capitão português foi, aliás, bastante caricato, com o guarda-redes da Lituânia a ficar mal na fotografia.

O avançado português rematou fraco e enrolado à entrada da área. Uma espécie de remate bluff, que contou com a ajuda do guarda-redes lituano. Setkus tocou na bola, mas esta saltou, bateu no corpo do guardião e encaminhou-se lentamente para o fundo das redes.

O golo recolocou Portugal em vantagem, depois de a Lituânia ter chegado a assustar, e lançou a equipa das "quinas" para a goleada.