O braço de ferro de Griezmann e Neymar "oferecido" ao Real Madrid

O Vitória de Guimarães anunciou, este sábado, mais um reforço e Neymar foi recusado pelo Real Madrid.

Vitória de Guimarães: Os minhotos oficializaram Lucas Soares. O futebolista brasileiro já participou no primeiro encontro de pré-época deste sábado dos vitorianos - perderam por 2-1 frente ao Arouca, do Campeonato de Portugal - e, em declarações reproduzidas no sítio oficial do clube, disse estar "preparado para concorrência saudável" e para "lutar pelos interesses do clube".

Atlético de Madrid: Antoine Griezmann está no centro de uma polémica. Os colchoneros obrigaram o avançado a apresentar-se ao trabalho no domingo mas, segundo o jornal "A Marca", o francês recusou, justificando a ausência com a confusão e tristeza dos últimos acontecimentos quanto ao futuro desportivo. Ainda segundo a mesma publicação, o Atlético vai castigar o jogador com uma multa. O interesse do Barcelona em contratar Griezmann foi confirmado na sexta-feira e, em comunicado, os colchoneros consideraram que o Barcelona teve uma conduta "desrespeitosa" e que induziu o atleta a pôr fim ao contrato que mantinha com o Atlético.

Ainda nos colchoneros, foi anunciado um acordo com o Chelsea: Álvaro Morata foi oficializado mais uma época por empréstimo no clube espanhol, situação que passa a definitiva em 2020/2021.

PSG: O futuro de Neymar continua a dar que falar. Mas, aparentemente, perdeu um interessado. De acordo com a "Marca", o presidente do PSG não está disposto a aceitar uma transferência do brasileiro para o Barcelona, dada a má relação entre os clubes, e terá oferecido o jogador ao Real Madrid, que não manifestou qualquer interesse.

Bayern Munique: No clube alemão desde 2014, Lewandowski prepara-se para aumentar a ligação com o Bayern. Segundo o "Bild", o avançado polaco está prestes a renovar o contrato até 2023.

Milan: André Silva pode estar a caminho do Wolverhampton. O "Sport Mediaset" garantiu, este sábado, que o Milan ofereceu 15 milhões de euros e o passe do avançado português para contratar Rúben Neves.

O clube italiano anunciou, este sábado, Theo Hernández, que jogava no Real Madrid. O lateral esquerdo, de 21 anos, assinou um contrato até 2024 e, segundo a imprensa italiana, o Milan desembolsou 20 milhões de euros.