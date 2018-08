"O campeão voltou" vale multa ao F. C. Porto

JN 08 Maio 2018 às 19:11 Facebook

O F. C. Porto foi multado, esta terça-feira, devido ao uso do sistema sonoro no jogo frente ao Feirense, no Estádio do Dragão.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o F. C. Porto em 3825 euros. A razão do castigo deve-se ao facto de as frases "campeões allez" e "o campeão voltou" terem sido ouvidas na instalação sonora do Estádio do Dragão durante o jogo com o Feirense, que os azuis e brancos venceram por 2-1.

Os dragões celebraram no domingo a conquista do 28.º título na receção à equipa de Santa Maria da Feira, após ter garantido, matematicamente, no sábado com o empate a zero no Sporting-Benfica. A SAD do F. C. Porto foi, ainda, multada em 306 euros pelo atraso de nove minutos registado no início do jogo.