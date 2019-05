JN Ontem às 23:30 Facebook

É certo que o Chaves já viu melhores dias. Depois de terem descido à segunda liga após a derrota em Tondela e de terem sofrido um acidente de autocarro no regresso a casa, os jogadores flavienses foram recebidos com vaias pelos adeptos do clube.

Os jogadores do G. D. Chaves foram insultados e vaiados por cerca de 200 adeptos que esperavam a chegada da equipa ao estádio municipal.

A PSP de Vila Real foi obrigada a intervir.

Veja abaixo os vídeos dos momentos de tensão entre adeptos:

O Chaves foi despromovido ao segundo escalão, após o jogo da 34.ª e última jornada, que perdeu por 5-2 frente ao Tondela, que assegurou assim a permanência na Liga.