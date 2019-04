O espanhol que tramou os dragões

Nuno A. Amaral Hoje às 13:24 Facebook

Volta e meia, lá aparece António Mateu Lahoz no olho do furacão do futebol espanhol e europeu. Desta vez, com o VAR a ajudar à festa, a fava saiu ao F. C. Porto, que acabou o jogo de terça-feira em Anfield a queixar-se de dois penáltis por assinalar contra o Liverpool, para além de um cartão vermelho por mostrar a Salah, que o afastaria da segunda mão dos quartos de final entre "reds" e dragões.

Na primeira categoria da arbitragem do país vizinho desde 2008, Lahoz, de 42 anos, tem uma irresistível queda para a asneira em "prime time". Que o diga o Barcelona, privado do título da Liga espanhola em 2013/14, quando, na última jornada, o juiz anulou um golo limpo a Messi, que daria a vitória à equipa catalã sobre o Atlético de Madrid e o primeiro lugar final. Com o empate registado nesse jogo no Camp Nou (1-1), os campeões foram os "colchoneros".