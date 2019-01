O estado de graça de Conceição contra as dúvidas de Marcel Keizer

Vasco Samouco Hoje às 21:44 Facebook

Enquanto o treinador do F. C. Porto entrará em Alvalade de peito cheio e com um recorde para bater, o técnico holandês disputa o primeiro clássico em Portugal ainda a apalpar terreno. Estilos diferentes também nos bancos.

Conheceram-se pessoalmente anteontem, no encontro entre treinadores patrocinado pela Federação Portuguesa de Futebol, e depois de amanhã veem-se no campo. Não são esperados grandes sorrisos, nada que dê a entender uma eventual amizade futuro, e os rostos esperam-se mais fechados. Tudo natural dada a importância do momento. O Estádio de Alvalade não será apenas palco do primeiro frente a frente entre Marcel Keizer e Sérgio Conceição. Também testemunhará o duelo entre dois treinadores metidos em contextos diferentes e com estilos pouco parecidos.

Por esta altura, já o sucessor de José Peseiro, que antes do duelo em Tondela admitiu ainda não ter visto qualquer jogo do F. C. Porto, se inteirou do que terá que passar no primeiro clássico em Portugal. Entre outras coisas, terá visto como o próximo rival também tem uma espécie de obsessão pela baliza contrária e ainda terá notado que, ao contrário dele, muito mais dado à tranquilidade e a estar sentado no banco, o treinador adversário esbraceja muito mais, grita até ser ouvido, anda de um lado para o outro na zona do banco e não se importa de ser emotivo nem que isso, às vezes, o leve a passar das marcas.

Marcel Kaiser Foto: JOSE COELHO/LUSA

Marcel Keizer vai para o terceiro clássico na carreira, depois de na Holanda, à frente do Ajax, ter ganho ao PSV e ao Feyenoord. O problema é que por muito prometedor que esse histórico seja, ele pouco ou nada significa para depois de amanhã. "Não vejo fragilidades neste F. C. Porto", avisa Manuel Machado, que ainda descortina poucas diferenças para o Sporting de Peseiro. "Na dinâmica de jogo, não vejo mudanças substanciais. Aquilo que [Keizer] podia fazer - mudar jogadores, tornar o futebol mais vertical -, fez", explicou Machado ao JN.

Depois de um início prometedor - sete vitórias seguidas e 30 golos marcados -, a dar força à ideia holandesa de futebol de posse e de ataque, os leões chegam ao clássico na mó de baixo, no rescaldo de uma derrota em Tondela que se seguiu a outra em Guimarães e que revelaram problemas defensivos e alguma instabilidade. Já os dragões procuram a 19.ª vitória seguida, algo nunca visto em Portugal. E ao nono clássico, Sérgio Conceição procura a quarta vitória, com uma equipa de autor e apontada ao bi. "O F. C. Porto é forte em todos os setores, está mais apetrechado. Acho que se encaminha para ser campeão, desta vez com menor dificuldade", elogiou Manuel Machado. Keizer que o confirme. Ou desminta.

ECOS

Tripla distinção

Bruno Fernandes (melhor jogador e melhor médio) e Bas Dost (melhor avançado) foram distinguidos pelos treinadores da Liga para os prémios de dezembro. E Jovane Cabral marcou o melhor golo do mês passado, na vitória no reduto do Rio Ave (1-3).

Regresso aos treinos

Depois de um dia de folga, o Sporting volta hoje (10.30 horas) aos treinos, já a pensar no clássico com o F. C. Porto, depois de anteontem os titulares da derrota (2-1) em Tondela terem feito trabalho de recuperação.

Sérgio pica Roma

No dia em que a Lazio fez 119 anos, o técnico do F. C. Porto usou o Instagram para comentar o aniversário do clube que representou durante várias épocas. "A equipa número um da capital", escreveu, numa bicada à Roma, rival dos dragões na Champions.

Bilhetes esgotados

O F. C. Porto anunciou ontem que já não tem bilhetes disponíveis para o jogo de depois de amanhã com o Sporting. Os ingressos voaram ontem de manhã, pelo que estão garantidos 2500 adeptos portistas em Alvalade.

SABIA QUE...

A última vez que o Sporting cedeu os três pontos ao F. C. Porto, em casa, na Liga, foi há mais de 10 anos?